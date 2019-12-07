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За Тайсоном не встигали ні гравці Шахтаря, ні гравці Олімпіка, – Грачов

11:03 628 Читать на русском
За Тайсоном не встигали ні гравці Шахтаря, ні гравці Олімпіка, – Грачов
Тайсон / ФК Шахтар

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Віктор Грачов відзначив гру лідера Шахтаря Тайсона у матчі 17-го туру УПЛ проти Олімпіка.

4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі
 
4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі

"Матч повинен був закінчитися з рахунком 2:0, але арбітр трошки з запізненням сигналізував про завершення зустрічі. Олімпік витримував план на гру, побудову, чітко проглядалася командна гра в обороні, але були проблеми з організацією атакувальних дій.

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Коли Шахтар грав повільно, то проблем в обороні не виникало. Але варто було "гірникам" ввімкнути швидкість, особливо Тайсону. Він наодинці замучив всю команду Олімпіка. За Тайсоном не встигали бігати ні Шахтар, ні Олімпік. Видно, що це капітан команди, вів одноклубників за собою", – зазначив Грачов в ефірі Тур Online.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Олімпік (3:0), набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.

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Теги
Олімпік Олімпік Віктор Грачов Шахтар - Олімпік Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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