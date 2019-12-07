За Тайсоном не встигали ні гравці Шахтаря, ні гравці Олімпіка, – Грачов

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Віктор Грачов відзначив гру лідера Шахтаря Тайсона у матчі 17-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Матч повинен був закінчитися з рахунком 2:0, але арбітр трошки з запізненням сигналізував про завершення зустрічі. Олімпік витримував план на гру, побудову, чітко проглядалася командна гра в обороні, але були проблеми з організацією атакувальних дій.

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Коли Шахтар грав повільно, то проблем в обороні не виникало. Але варто було "гірникам" ввімкнути швидкість, особливо Тайсону. Він наодинці замучив всю команду Олімпіка. За Тайсоном не встигали бігати ні Шахтар, ні Олімпік. Видно, що це капітан команди, вів одноклубників за собою", – зазначив Грачов в ефірі Тур Online.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Олімпік (3:0), набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.

Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко