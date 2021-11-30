"Я думаю, що у нього і так чудова кар'єра. За талантом і майстерністю – це Азар. Коноплянка багато чого досяг. Пограв у Дніпрі, Севільї, Шальке, Шахтарі та збірній України.

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Не можна говорити, що у нього невдала кар'єра. Це смішно. У нього були всі дані для ще вищого рівня. Для Реала, Барселони або Челсі. Але не вийшло. Чому? Відповіді немає. У нього була пропозиція від Ліверпуля, який дуже хотів Коноплянка. Йому писав і Роджерс, і особисто Джеррард. Не вийшло", – сказав Кравченко у коментарі YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка провів за Шахтар лише 2 матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів (проти Генка та Монако). В УПЛ 32-річний півзахисник на поле не виходив.

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