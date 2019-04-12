"За такий час і ведмедя можна навчити грати", – Селюк вважає, що Зінченко поквапився з переходом у Манчестер Сіті

Відомий агент Дмитро Селюк пояснив, чому свого часу критикував рішення Олександра Зінченка перейти в Манчестер Сіті.

"Сказав, що йому в Манчестер Сіті поки робити нічого. Поки Олександр молодий, я б радив йому пограти в менш статусному чемпіонаті, наприклад, в Голландії, хоча раніше у мене була інша точка зору з цього приводу. Думав, що краще віддати свого гравця в топ-клуби, але помилявся. Тепер знаю, що краще спочатку дати можливість молодому гравцеві проявити себе, наприклад, у Ворсклі.

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Молоді футболісти обов'язково повинні отримувати ігрову практику, вони повинні рости і прогресувати. Олександром цікавилися ще коли він був у Шахтарі. Він перейшов в Манчестер Сіті і не грає в основному складі. Вважаю, що і в цьому році Зінченко не грав би, якби не травма Менді.

Зінченко вже три роки в команді і тільки зараз почав отримувати ігровий час. За такий час вже і ведмедя можна навчити грати. Потрібно відзначити, що Сашко хороший хлопець, завжди старається на тренуваннях, але я проти того, щоб в такому молодому віці гравець переходив в топ-клуби і сидів там на лавці.

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Дуже багато перспективних гравців психологічно ламалися через те, що тривалий час не мали ігрової практики. Якби Зінченко ці три роки грав десь в Аяксі, він би на повну проявив свій потенціал і зараз був би великою зіркою", – сказав Селюк в інтерв'ю Sport Arena.