– Розповідайте, як так вийшло, що ви опинились на фото серед затриманих учасників п'яних вечірок?

– Я з цим Андрієм (організатор "п'яних вечірок", – прим. автора) познайомився через спільних знайомих. Хотів у нього замовити рекламу в інстаграм мого кафе узбецької кухні, яке ми з батьком відкрили у цей непростий час у Києві. Після того, як я пішов із футболу, я почав займатися кікбоксингом. Також ходжу постріляти у тир. Він це знав.

І ось учора (1 лютого, – прим.) він мені телефонує і каже: "Незнайомий бородатий мужик ломиться до мене у двері. Мабуть, якийсь бандит хоче мене побити. Приїдь, допоможи. Підніми нагору охоронця, бо я боюся вийти".

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Я погодився, бо був недалеко. Приїхав. Дивлюся, поряд із охоронцем стоїть якийсь мужик. Вони разом зі мною зайшли до ліфта. Той чоловік натискає кнопку 14 поверху, там, де живе Андрій. Я одразу запідозрив щось недобре. На бандюка цей мужик начебто не схожий, радше скидається на прокурорського.

Тільки я вийшов із ліфта, він мене бере під руку, підскакують ще двоє, як виявилося, це були оперативники у цивільному, і кажуть: "Ти хто – організатор чи кришуєш?". Я їм пояснив ситуацію, що бачив цього Андрія один раз у житті, ні на яких його відео мене немає, бо я там ніколи не був присутнім.

Спочатку вони мені погрожували, але потім ми порозумілися, і вони розібралися в ситуації. Вони сказали, що їм потрібно потрапити до квартири Андрія, на цей момент уже велася оперативна зйомка. Оперативники показали мені ухвалу про обшук. Я зателефонував до Андрія і сказав, щоб він відчинив двері, бо тут стоять поліцейські, а не бандити, як він думав. Іншими словами, це я допоміг правоохоронцям увійти туди.

– Якщо поліцейські у всьому розібралися, то чому ви опинились на фото серед затриманих?

– Після того, як вони зайшли, зачитали права та почали складати протокол, я запитав: "Мені можна йти?". Вони кажуть: "Якщо ти вже на камеру потрапив, то треба залишитися. По іншому ніяк". Без проблем. Шість годин ми там стирчали. Виходимо. Тут під'їжджають працівники військкомату. Оперативник вказує на мене військовому і каже: "Цей хлопець ні до чого, ми розібралися. Йому можеш навіть повістку не виписувати".

Військом мені каже: "Вибачте, але в мене наказ виписати повістки всім, хто є у квартирі". Він виписав повістку і сфотографував мене, але я попросив, щоби фото зі мною нікуди не виставляли, бо я до цієї справи не маю жодного відношення, оперативник підтвердив. Військком погодився. А наступного дня у мережі з'явилася моя фотографія.

– Вас забирали до поліції із фігурантами "п'яних вечірок"?

– Ні, звичайно. Усіх хлопців повезли до СІЗО, окрім мене. Щоб ви розуміли, мене навіть не викликали на свідчення. Я не фігурант цієї справи. Я спілкуюся з оперативниками та попрошу їх, щоб мені видали довідку про невинність, щоб її можна було виставити на загальний огляд та припинити ці чутки навколо мене. Мене туди просто притягли, а преса одразу почала про це писати.

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– Ви бачили відео із дівчатами, які цей Андрій виставляв у себе в соцмережах?

– Так, бачив. Я його ще попередив: "Запам'ятай! За такі відео дають по руках, ким би ця дівчина не була". Він мені на це відповів: "Ця дівчина – повія. У її послуги за додаткову оплату входить відеозйомка. Це навіть зазначено у прайсі на її сайті". Але відео я побачив уже після того, як замовив рекламу. Якби я побачив це раніше, то не мав би з ним жодної справи.

– Що робитимете з повісткою?

– Як і належить, завтра прийду до військкомату. У мене є відстрочка, тому що я навчаюсь на третьому курсі в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, – розповів Мамешев у коментарі FanDay.

– Якби ця сволота (організатор "п'яних вечірок" Андрій, – прим.) мені попалася, я б йому руки та ноги відірвав. Цей випадковий пройдисвіт тиждень тому опинився біля мого сина. Ми навіть не знали, чим він займається. Ми просто хотіли замовити в нього рекламу кафе, тому що він сра**й блогер, у якого є аудиторія.

Із 1 березня мій син працював волонтером кілька місяців у Львові. Я за свої гроші евакуював командирів добробатів із Донецька. У мене є документи, що підтверджують, мене всі знають. Ми активно займаємося волонтерством та допомагаємо Україні. Ви пишете, що Магомед – уродженець Росії. Ми не маємо жодного відношення до Росії. Я та мій син мусульмани. Ми зобов'язані захищати від агресора перед богом ту землю, де живемо та їмо хліб. А мешкаємо ми в Україні, – додав Юссуф Мамешев, батько Магомеда.

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