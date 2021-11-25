"За такі гроші Шахтар міг знайти і кращого фахівця": Заховайло знищив Де Дзербі після поразки Інтеру
Футбольний експерт В'ячеслав Заховайло залишився невдоволений грою "гірників" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "нерадзуррі" (0:2).
"Шахтар володів м'ячем 60% часу. Зробив на 150 передач більше, мав малий відсоток браку. Питання.... І що це дало?
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Про смаки не сперечаються... Мені не подобається стиль Де Дзербі. Все поперек і назад у стоячому положенні. У площину воріт суперника всього два удари. Я не зловтішаюся, але за такі гроші могли знайти і кращого фахівця", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, поразка від Інтера (0:2) позбавила Шахтар будь-яких шансів на євровесну. Останній поєдинок у групі проти Шерифа не матиме вже жодного турнірного значення.
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