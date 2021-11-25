"Шахтар володів м'ячем 60% часу. Зробив на 150 передач більше, мав малий відсоток браку. Питання.... І що це дало?

"Де Дзербі завжди хоче від мене чогось більшого": Соломон підписав вирок тренерському хисту наставника Шахтаря

Про смаки не сперечаються... Мені не подобається стиль Де Дзербі. Все поперек і назад у стоячому положенні. У площину воріт суперника всього два удари. Я не зловтішаюся, але за такі гроші могли знайти і кращого фахівця", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, поразка від Інтера (0:2) позбавила Шахтар будь-яких шансів на євровесну. Останній поєдинок у групі проти Шерифа не матиме вже жодного турнірного значення.

Інтер – Шахтар: Де Дзербі допомагає суперникам в ЛЧ, але 1 великий позитив захищає тренера попри безнадію в єврокубках