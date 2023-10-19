Форвард Жирони Артем Довбик поміркував над тим, хто з його співвітчизників міг би підсилити іспанську команду.

"Ще один українець у Жироні для тріо? Так, у принципі, на лівому фланзі ми маємо вакансію. Чекаємо.

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Кого? Не Піхальонка. На фланг, гадаю, ні. Судаков? За нього багато просять. Стільки за нього Жирона не заплатить. Будемо робити все, щоб більше українців приїжджало до Ла Ліги", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, контракт Судакова з Шахтарем чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.

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