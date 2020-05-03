"За стилем гри він нагадував мені Мілевського": Ріанчо був здивований відходом Яремчука з Динамо

Екс-асистент колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва Рауль Ріанчо поділився думками щодо Романа Яремчука.

"Я з ним особисто не стикався. Яремчук працював в молодіжній команді разом з Вісенте Гомесом. Мені дуже імпонував цей футболіст.

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За стилем гри він нагадував мені Артема Мілевського. Я був дуже здивований, що Динамо відпустило Романа. Це для мене до тепер загадка", – сказав Ріанчо у коментарі виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Яремчук – вихованець львівських Карпат. У дорослому футболі дебютував у складі київського Динамо у 2012 році, за яке виступав до 2017-го. 2016 рік провів в оренді в Олександрії, а наступного року за 2 млн євро став гравцем Гента. У поточному сезоні зіграв за бельгійський клуб у 30 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти.

Ріанчо працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України.

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