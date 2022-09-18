"Сумно, що не зробили подарунок великому динамівцю Мунтяну (14 вересня йому виповнилось 76 років, – прим.). Збори не дали ніякої користі. Мені важко не матюкатися. Ви бачили різницю у матчі Баварія – Барселона? Там моменти, швидкості, техніка...

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Що ми змогли зробити за матч? Ну, з офсайду забили. Далі що? Суперник чудово влучив у дев'ятку. І там далі також нічого. Їх усе влаштовувало. Отак і грали дві команди.

Ось я вболівав за Динамо, у мене футболка їхня висіла. Питання: за що я мушу вболівати? За те, що на футбольному полі нічого немає? Ударів немає, просто гри немає. Що тепер будемо робити?" – сказав Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, після двох турів Динамо у своїй групі Ліги Європи посідає останню сходинку, маючи в пасиві дві поразки. Наступним суперником киян буде французький Ренн – гра відбудеться 6 жовтня.

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