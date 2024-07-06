"Як правило, ми на рівні молоді виступаємо добре. Але де ж наші чемпіони світу на дорослому рівні? Хороший приклад – хлопець на букву "С", який два голи у фіналі забив. Де зараз Супряга?

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Звичайно, я вболіватиму за збірну України, але не треба вважати, що ми сильніші за всіх. Перед Євро-2024 всі говорили, що ми сильніші за румунів, а в підсумку отримали 0:3.

Збірна України дорожча за складом на Transfermarkt? Просто ми вміємо дорого втюхувати наших футболістів. З одного боку – це добре, а з іншого – коли так втюхують, то потім ганьблять країну і клуб. Крім Циганкова і Довбика, у складах своїх клубів ніхто серйозно не грає. Хоча Довбик із такою грою на Євро далеко не поїде.

За Шапаренка дають 10-15 мільйонів, а Динамо просить 100. Відчуваєте різницю? Мені здається, за нього потрібно ще доплатити, щоб поїхав після його слабкого виступу на чемпіонаті Європи", – сказав Леоненко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, суперниками України на груповому етапі ОІ-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го). Перед стартом на Олімпіаді команда Руслана Ротаня проведе два товариські матчі – проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня).

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