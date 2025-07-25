– Руслане Петровичу, важка гра. Наскільки особисто для вас ця поразка є болючою?

– Сто відсотків, болюча. Єдине, чого я не зрозумів – чому, коли ми повели в рахунку, стали зовсім іншою командою. Це наразі, мабуть, загадка номер один. Ми дозволили супернику спокійно розігрувати м’яч, вільно починати атаки, надто багато часу давали. До кінця першого тайму я взагалі не впізнавав свою команду.

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Після перерви трохи активізувалися, були жвавіші. Але, чесно кажучи, ми просто провалили приблизно двадцять хвилин першого тайму. Зараз переглянемо матч, обов’язково проаналізуємо. Перше, що хочеться сказати – я вже це озвучив і хлопцям: коли виходиш на матч, особливо на єврокубковий, ти маєш бути голодним, злим – у першу чергу. А все інше прийде слідом.

Початок у нас був агресивний: ми пресингували, забили гол. Але далі... Складається враження, що після забитого м’яча ми ніби помінялися з суперником ролями – так не має бути. Тим паче, це протистояння із двох поєдинків, і ми просто ускладнили собі завдання. Переконаний: через тиждень ми повинні бути зовсім іншою командою – насамперед голодною до перемог і до голів, впевненою. Інших коментарів не може бути – ми зобов’язані виправитися.

– Чи здивувала вас гра суперника? Чи, можливо, це не Санта-Колома виграла, а саме Полісся програло?

– У жодному разі не здивувала. Я вже говорив: це доволі непогана команда, яка добре грає з м’ячем. Якщо дати їм час – вони цим часом скористаються. Власне, так і сталося. Особливо після того, як ми пропустили перший, абсолютно необов’язковий гол. І тоді з’явився якийсь ступор – ми перестали бути тією командою, яка прагне пройти в наступний раунд.

– Усі бачили трагедію з Лукасом Тейлором, яка сталася на початку другого тайму. Яка ситуація з ним? Чи втрачаєте правого захисника на наступний матч?

– Так, у нас ця позиція й так проблемна, потрібно буде якось викручуватися. Але, на жаль, схоже, що в коліні щось хруснуло. Необхідно зробити МРТ, і тоді будемо робити висновки. Але, як на мене, все серйозно.

– Чи можна ще врятувати протистояння?

– Сто відсотків, тут навіть не обговорюється. У нас є ще два тайми, і ми повинні бути зовсім іншою командою через тиждень. Я вже повторював: у Андоррі ми маємо вийти голодними, з правильним настроєм. Якщо ми змінимо менталітет, будемо мати щире бажання перемагати, забивати, – те, що у нас було в перші 15–20 хвилин сьогоднішнього матчу, – то я переконаний, що все буде добре, – цитує Ротаня офіційний сайт Полісся.

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