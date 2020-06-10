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"За п'ять років в Динамо майже нічого не заробив і нічого серйозного не купив": Косирін – про уроки своєї кар'єри

06:00 44 Читать на русском
"За п'ять років в Динамо майже нічого не заробив і нічого серйозного не купив": Косирін – про уроки своєї кар'єри
Олександр Косирін / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард збірної України Олександр Косирін пригадав ранні роки своєї кар'єри в київському Динамо.

"На жаль, більшість перспективних молодих футболістів так і не заграли і навряд чи вже заграють. У багатьох з них на першому місці айфони, дорогі машини, клуби, вечірки. Всі хочуть відразу отримати хороші контракти. У них інші цінності. Я вважаю, що з молодими гравцями потрібно постійно розмовляти з цього приводу, доносити все це, опускати "з небес на землю", як то кажуть, але частіше за все тебе навіть не хочуть слухати.

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Ми були іншими. У Динамо нам говорили: "Ти спочатку дай футболу, а потім футбол дасть тобі". Так і було... Я майже п'ять років грав в структурі Динамо. Нічого майже не заробив, нічого серйозного не купив, але зате потім почав заробляти і купувати те, що мені хотілося. Уже футбол мені давав, вже моє ім'я працювало на мене", – сказав Косирін в інтерв'ю footballfest.

Нагадаємо, форвард належав Динамо з 1997 по 2001 роки, однак за першу команду провів лише п'ять матчів, забив один м'яч.

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