"Коли ми на пʼятій хвилині пропустили такий непотрібний гол через помилку, ми не зрозуміли, що сталося. Тому були деякою мірою не сконцентровані. Коли виходиш на поле, налаштовуєшся на боротьбу, а цей гол нас збив з пантелику.

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Перший тайм ми зіграли не на своєму рівні. А в другому, коли вже не було, що втрачати, ми пішли вперед, і це дало свій результат.

Боротьба і провокації? Це дербі, це поєдинок Динамо – Шахтар, тут не може бути інакше. У цих матчах завжди емоції на максимальному рівні, всі прагнуть перемогти, ніхто не хоче поступатися. Футболісти це сприймають нормально, після гри ми потиснули один одному руки.

Другий гол ми могли забивати раніше, у нас були доволі хороші моменти – і у Ваната, і у Кабаєва, і у Шапаренка. І в суперника були хороші моменти. Сподіваюся, вболівальникам гра сподобалась.

А щодо того, що останнім часом від мене багато результативних дій... Те, що я йду вперед – це одночасно і моя проблема, і хороша риса. Вважаю, я захисник, який більше грає на атаку. Зараз, коли ми йдемо до чемпіонства, намагаємося дисциплінованіше грати позаду, я відходжу назад, намагаюся менше грати уперед.

Взагалі за своєю натурою я гравець, який більше грає вперед, й тренери це бачать. Можливо, я не такий сильний в обороні, але вперед можу грати добре. Намагаюся діяти на своїх сильних якостях, плюс упевненість, яка з’являється, коли граю три-чотири матчі поспіль. Тоді вільно почуваю себе на полі.

А коли довго не граю, у перших іграх відчувається невпевненість, переживаю, щоб не зробити помилку, щоб знову не посадили на лаву запасних. За свою помилку у матчі з Ференцварошем восени я поплатився сповна – відсидів 6-7 ігор в запасі. Але нічого, це футбол, це мій досвід. Зараз, на щастя, усе добре", – цитує Дубінчака офіційний сайт киян.

Нагадаємо, 26-річний захисник був одним з найпомітніших у складі Динамо в Класичному і допоміг киянам відродити інтригу, асистувавши Ванату за рахунку 0:2.

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