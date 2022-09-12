За показ матчів ЧС-2022 в Україні борються одразу три транслятори / Фото з відкритих джерел

"Ліцензія у "Суспільного". Я отримав таке підтвердження. Але вони самі кажуть, що навряд чи будуть транслювати всі матчі.

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Мені сказали, що є ймовірність, що впряжуться в цю тему насамперед такі стрімінгові платформи, як Setanta та MEGOGO. І я чув про "плюси" ( 1+1 medi,? – прим.) – у них підтвердили, що може, якщо інвестор захоче, візьмуть маленький шмат, великий шмат або весь шмат, але весь може не влізти", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Катарі і пройде з 20 листопада по 18 грудня.

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