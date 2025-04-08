Італійський топ-клуб цікавиться півзахисником Шахтаря Кевіном, повідомляє AreaNapoli.it. 22-річний бразилець є одним з кількох імен, яким цікавляться неаполітанці.

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Зазначається, що Кевіном також цікавляться клуби англійської Прем'єр-ліги. Наполі був готовий придбати футболіста взимку за 25 мільйонів євро, проте тепер очікується, що ціна на футболіста зросте і наблизиться до 30 мільйонів євро .

Також "адзуррі" розглядають трансфер вінгера Марселя Мейсона Грінвуда. Англієць порівняно з Кевіном має перевагу завдяки досвіду виступів у топ-лігах, проте за нього, імовірно, доведеться виплатити більшу суму.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні півзахисник Шахтаря провів 26 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість Кевіна у 12 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Наполі цікавиться хавбеком "гірників" Георгієм Судаковим.

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