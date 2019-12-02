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За півзахисника Роми борються одразу два італійські топ-клуби

15:06 218 Читать на русском
За півзахисника Роми борються одразу два італійські топ-клуби
Лоренцо Пеллегріні / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні може покинути римський клуб вже найближчим часом.

Туринський Ювентус та міланський Інтер ведуть боротьбу за півзахисника Роми Лоренцо Пеллегріні, повідомляє видання Tuttosport. Контракт 23-річного футболіста з римським клубом розрахований до літа 2022 року, і представники обох грандів італійського футболу поспішають домовитись з гравцем, поки він не підписав нової угоди з "вовками".

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Пеллегріні є вихованцем Роми, а дорослу кар'єру футболіста розпочав у складі Сассуоло у 2015 р. Влітку 2017 р. він повернувся у рідний клуб. У поточному сезоні Лоренцо взяв участь у 8 матчах чемпіонату Італії, в яких віддав 6 результативних передач.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Рома Рома Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло Лоренцо Пеллегріні Лоренцо Пеллегріні
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