"У футболі головне – це результат. Можна створювати багато моментів, грати краще за суперника, але всі звертатимуть увагу саме на результат. Руху потрібно й далі спокійно працювати, бо попереду в нас ще 8 матчів і відточувати свою гру.

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Необхідно позбутись хвилювання і зайвого тиску. Хочеться, щоб хлопці стали розкутішими і психологічно впевненими. Переконаний, що з часом наші старання будуть підкріплені хорошими результатами. Будь-які очки зараз будуть важливими для команди. Ми не в складній ситуації, щоб хвилюватись за місце у турнірній таблиці, думаю, перемога повернула б команді психологічний баланс і Рух знову почав би стабільно набирати очки.

Початок 2025 року був стресовим в ігровому плані, адже завжди непросто, коли йде 5 ключових гравців і приходить 8 новачків, це суттєві зміни, які потребують часу, бо новим футболістам треба адаптуватись і до команди, і до вимог тренерського штабу. Наразі ми ще вираховуємо свій оптимальний склад, варіюємо схеми, але вже зовсім скоро визначиться кістяк ключових гравців. Водночас кожен з наших футболістів є важливим для команди і є здорова конкуренція – кожен може отримати місце в старті, якщо демонструє необхідний рівень.

Зараз команда відновлюється після кубкового матчу з Динамо і має в повній бойовій готовності підійти до гри з Колосом. Це сильний суперник зі своїми завданнями – залишитись у Прем’єр-лізі. У Колоса багато дуже кваліфікованих гравців і за підбором футболістів цей клуб точно не на своєму місці у турнірній таблиці. Нещодавно ковалівці змінили головного тренера і ця команда налаштована в кожній грі віддавати всі сили та грати на максимумі можливостей, тож нас чекає непростий поєдинок", – наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, поєдинок 23-го туру УПЛ Колос – Рух відбудеться 7 квітня у Ковалівці. Початок матчу – о 15:30 за київським часом.

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