За перемогу над Динамо у Десні отримали по 100 тис. грн – за виграш над Зорею обіцяли вдвічі більше, – журналіст

Інтерв’ю — 12:00 3021
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"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26
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Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземецьУкраїна — 10:15 8007
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Мілан офіційно визначився з головним тренеромІталія — 09:31 2599
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Зоря заборгувала гравцям зарплатню за три місяці – преміальні за "бронзу" також не сплачені, – журналістУкраїна — 08:00 3960
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Маркевич порадив лідерам Динамо "тікати" за кордонУкраїна — 06:30 9824