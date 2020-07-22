За перемогу над Динамо у Десні отримали по 100 тис. грн – за виграш над Зорею обіцяли вдвічі більше, – журналіст

"У Десні ображалися через наш інсайд, що вони отримали за перемогу над Динамо кожен по 100 тисяч гривень.

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Знаю, що за перемогу над Зорею обіцяли ще більше – майже у два рази більше кожному гравцю основи", – сказав Ящук у прграмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, в останньому турі Десна зіграла з Зорею унічию (1:1) і посіла, у підсумку, четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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