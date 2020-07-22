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ДИНАМО РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЗОРЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

За перемогу над Динамо у Десні отримали по 100 тис. грн – за виграш над Зорею обіцяли вдвічі більше, – журналіст

11:10 - Читать на русском
За перемогу над Динамо у Десні отримали по 100 тис. грн – за виграш над Зорею обіцяли вдвічі більше, – журналіст
Зоря – Десна – 1:1 / ФК Десна

Журналіст програми "Футбольний формат" Олег Ящук розповів про розмір преміальних у чернігівському клубі.

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

"У Десні ображалися через наш інсайд, що вони отримали за перемогу над Динамо кожен по 100 тисяч гривень.

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Знаю, що за перемогу над Зорею обіцяли ще більше – майже у два рази більше кожному гравцю основи", – сказав Ящук у прграмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, в останньому турі Десна зіграла з Зорею унічию (1:1) і посіла, у підсумку, четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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Теги
Зоря Зоря Десна Десна Зоря - Десна Відеоновини футбольні фінанси Олег Ящук (журналіст)
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