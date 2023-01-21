"За один рік дуже важко побудувати команду": Вернидуб озвучив амбітні плани Кривбаса щодо єврокубків
Головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб розповів про завдання своєї команди на другу половину сезону.
"Все залежить від нас, від того як ми попрацюємо на зборах. Думаю, все у наших руках. Якщо ми добре налаштуємось та попрацюємо, то чому б не дістатить п'ятого місця, яке дозволяє виступити у Лізі Конференцій?
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Але я про це зараз не хочу говорити. Як-то кажуть – щастя любить тишу. Наразі я працюю над тим, аби у цьому сезоні побудувати команду, яка зможе вже у наступному чемпіонаті зайняти одне з єврокубкових місць. Цього дуже хочу я, цього дуже хоче наш президент. За один рік дуже важко побудувати команду, тим паче у такий важкий для України час", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.
Нагадаємо, на зимову паузу криворіжці пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.
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