"Все залежить від нас, від того як ми попрацюємо на зборах. Думаю, все у наших руках. Якщо ми добре налаштуємось та попрацюємо, то чому б не дістатить п'ятого місця, яке дозволяє виступити у Лізі Конференцій?

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Але я про це зараз не хочу говорити. Як-то кажуть – щастя любить тишу. Наразі я працюю над тим, аби у цьому сезоні побудувати команду, яка зможе вже у наступному чемпіонаті зайняти одне з єврокубкових місць. Цього дуже хочу я, цього дуже хоче наш президент. За один рік дуже важко побудувати команду, тим паче у такий важкий для України час", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, на зимову паузу криворіжці пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

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