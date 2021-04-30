"За ним можна записувати", – Гусєв у захваті від роботи з Луческу у Динамо
Тренер Динамо Олег Гусєв поділився враженнями від чемпіонства киян під наставництвом Мірчі Луческу.
"Дуже радий, що Динамо знову чемпіон. Спасибі хлопцям за всі місяці роботи. Звичайно, це прогрес, давно не були чемпіонами. Прогрес є, але зупинятися ніхто не буде. І Луческу, і президент клубу сказали зараз, що тільки йти далі.
Динамо відкрите до пропозицій щодо Циганкова та Де Пени
Робота з Луческу? Звичайно, у нього є, що взяти і чому вчитися. Скільки – 40-50 років стажу. Кожне тренування, кожні збори – можна щось почерпнути. А коли збирається весь штаб, то за ним можна записувати.
Конспекти Луческу? Ну так. Не конспекти звичайно, але розумні і мудрі речі розповідає", – сказав Гусєв для програми Профутбол.
Нагадаємо, 75-річний румунський фахівець влітку прийшов у Динамо і вже у дебютному сезоні завоював золото УПЛ.
Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу