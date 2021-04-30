"Дуже радий, що Динамо знову чемпіон. Спасибі хлопцям за всі місяці роботи. Звичайно, це прогрес, давно не були чемпіонами. Прогрес є, але зупинятися ніхто не буде. І Луческу, і президент клубу сказали зараз, що тільки йти далі.

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Робота з Луческу? Звичайно, у нього є, що взяти і чому вчитися. Скільки – 40-50 років стажу. Кожне тренування, кожні збори – можна щось почерпнути. А коли збирається весь штаб, то за ним можна записувати.

Конспекти Луческу? Ну так. Не конспекти звичайно, але розумні і мудрі речі розповідає", – сказав Гусєв для програми Профутбол.

Нагадаємо, 75-річний румунський фахівець влітку прийшов у Динамо і вже у дебютному сезоні завоював золото УПЛ.

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