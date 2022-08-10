Вінгер Динамо не забуває, завдяки кому він та його партнери по команді мають змогу грати у футбол.

Перший матч кваліфікації ЛЧ проти Штурма Циганков пропустив через травму, але став героєм поєдинку в Австрії. В активі 24-річного вінгера збірної України ефектний асист на Костянтина Вівчаренка, а також переможний гол.

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"За Україну та наш народ. За наших воїнів, завдяки яким ми вільні. Слава Україні", – написав лідер Динамо в Instagram, прикріпивши фото святкування переможного гола у ворота австрійців.

До слова, нещодавно з'явилася інформація, що Циганков не хоче залишатися в київському клубі, прагнучи продовжити кар'єру в одному з топ-чемпіонатів Європи. Контракт Віктора з Динамо розрахований до літа 2023 року, а нову угоду вихованець "біло-синіх" наразі не підписав.

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