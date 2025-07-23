Захисник Динамо Крістіан Біловар поділився, як спілкується з Ігорем Суркісом у стінах клубу та за його межами.

– Як ви з Ігорем Суркісом розділяєте ролі тестя і президента? Чи проговорювали цей момент? Наскільки це для вас додатковий тиск, коли ви не тільки гравець Динамо, а член сім'ї?

– Не можу сказати, що ми проговорювали цю тему, тому що проговорювати мають ті, хто чогось не розуміє. А ми всі розумні люди. Коли знаходжусь у розташуванні команди, в межах тренувальної бази Динамо, то Ігор Михайлович для мене такий самий президент, як і для кожного футболіста в команді.

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А коли знаходжусь за межами розташування команди, то він для мене тесть. Навіть скажу так, щоб у вас було більше лайків під цим інтерв’ю – улюблений тесть, з яким спілкуюсь на тему, як потрібно виховувати його внука, як потрібно любити його доньку, яку я дуже люблю, як потрібно ставитись і так далі.

Про футбол з Ігорем Михайловичем можу поговорити тільки про матчі Ліги чемпіонів. А щодо моєї гри та гри Динамо Київ, то Ігор Михайлович, як я знаю, у дуже добрих стосунках з нашим головним тренером. Тому йому є з ким обговорювати ігри Динамо, – сказав Біловар у інтервʼю Tribuna.

Нагадаємо, син Біловара народився у грудні 2024 року. Донька Ігоря Михайловича – Яна Суркіс – подарувала життя хлопчику у свій день народження.

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