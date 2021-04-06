Колишній партнер Руслана Маліновського по Шахтарю-3 Артур Загорулько розповів, як Руслан Маліновський мало не завершив кар'єру на початковому етапі.

"В Академії Шахтаря у нас на кожній позиції були сильні гравці. Я не міг би сказати, що Коваленко буде в Аталанті або Маліновський буде в Аталанті.

Маліновський потрапив до символічної збірної туру Серії А за версією двох авторитетних ресурсів

Тому що свого часу, коли ми з Академії перейшли в Шахтар-3, з Маліновським не хотіли підписувати контракт і він поїхав додому. За нього компенсацію вимагали: він поїхав в один клуб – сказали, ми за тебе платити не будемо, у другий – те ж саме. Десь півроку він був без команди.

Потім директор Академії Шахтаря Патрік ван Леувен сформував збірну, в яку назад покликали всіх тих, кого відрахували, щоб ще раз подивитися, і Маліновський тоді почав дуже непогано", – розповів Загорулько в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Маліновський – вихованець Шахтаря. На контракті з "гірниками" він перебував з 2011 по 2017 роки.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя