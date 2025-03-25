Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився думкою про його визнання на батьківщині та розповів про своє майбутнє.

"Це факт: за кордоном у мене більше визнання, ніж у своїй країні. Якщо говорити про майбутнє, то я не зачиняю жодних дверей – ані у Франції, ані за кордоном. У мене є свобода вибору, і я знаю, що все буде добре, хоч і по-іншому", – цитує Дешама Le Figaro.

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ЧС-2026 стане для Дешама останнім на чолі збірної Франції, якщо команда туди проб'ється. Він пропрацює на цій посаді 14 років. Дешам уже сказав, що не бачить себе тренером іншої національної збірної – він хотів би попрацювати в клубному футболі.

Раніше Дешам тренував Монако, Ювентус і Марсель.

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