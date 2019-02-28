За кермом – з вітерцем: такого Кополовця ви ще не бачили

Хавбек Миная Михайло Кополовець запостив кумедне відео.

Півзахисник Миная Михайло Кополовець вирішив розважити своїх підписників у соцмережах.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця

Хавбек з вітерцем проїхався на своєму BMW, енергійно рухаючись у такт пісні.