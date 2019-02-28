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За кермом – з вітерцем: такого Кополовця ви ще не бачили

12:25 37 Читать на русском
За кермом – з вітерцем: такого Кополовця ви ще не бачили
Михайло Кополовець / Фото: соцмережі

Хавбек Миная Михайло Кополовець запостив кумедне відео.

Півзахисник Миная Михайло Кополовець вирішив розважити своїх підписників у соцмережах.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця

Хавбек з вітерцем проїхався на своєму BMW, енергійно рухаючись у такт пісні.

Теги
Михайло Кополовець Михайло Кополовець Друга ліга
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