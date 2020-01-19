За Карпати потенційний покупець повинен буде заплатити близько 30 млн доларів, – журналіст

Ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів про ймовірний продаж Карпат новому власнику.

"50% Карпат належать Ігорю Коломойському. Коли він отримав частку клубу, то влив в нього близько 25 млн доларів. Тепер Коломойський хоче отримати від потенційного покупця ту ж суму.

Коломойський прокоментував чутки про свою причетність до Карпат

При цьому потенційний покупець буде зобов'язаний торгуватися з Петром Димінським. Він вивів власність бази Карпат на одну зі своїх фірм. Тому покупець змушений буде купувати базу окремо від клубу. Приблизна загальна вартість Карпат складе близько 30 млн доларів.

Наразі, Димінський чекає, що міськрада передасть Карпатам частину території стадіону Україна, тоді він планує відновити фінансування клубу. Він уже близько півроку не вкладає гроші у львівський клуб", – сказав Болотніков.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?