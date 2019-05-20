"За духом мені ближча Україна", – екс-голкіпер "синьо-жовтих" пояснив, чому покинув анексований Крим у 2014 році

Колишній голкіпер Таврії, низки російських клубів та збірної України Максим Левицький розповів про переїзд з Криму до Києва.

"Я народився в Ростовській області, більша частина моєї кар’єри пройшла в Росії. Коли виступав за московське Динамо, оформив собі російське громадянство.

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Але серцю не накажеш. Після подій в Криму в 2014 році вирішив, що за духом мені ближча Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді, дружина мене підтримала.

У Києві нам комфортніше. І дружина, і сини – громадяни України. Старший син навіть перевівся з московського ВНЗ в київський – це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався.

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Я вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам’ятаю, як 31 травня 2000 року дебютував за "синьо-жовту" команду на Уемблі в матчі з Англією. Це було чудово", – цитує Левицького Sport Arena.