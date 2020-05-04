"За Динамо грали Ребров і Шевченко – велика команда": легенда Ліверпуля пригадав поразку від киян в Лізі чемпіонів

Колишній півзахисник Ланса Владімір Шміцер пригадав протистояння з київським Динамо в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо зустрічалося з Лансом в рамках групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99. У Києві поєдинок завершився з рахунком 1:1, а у Франції господарі програли (1:3). У чвертьфіналі "біло-сині" пройшли Реал, а у півфіналі драматично вилетіли від Баварії. Андрій Шевченко разом з Дуайтом Йорком (Манчестер Юнайтед) став найкращим бомбардиром турніру – по 8 голів.

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Шміцер після того сезону покинув Ланс і перейшов у Ліверпуль. З мерсисайдцями чех за 6 років виграв низку трофеїв, серед яких Кубок УЄФА-2001 і легендарна перемога в Лізі чемпіонів у стамбульському фіналі 2005 року.

"Тоні Верель не заслуговував червоної картки у матчі з Арсеналом. І це, можливо, вартувало нам виходу з групи. Якби цього не сталося, Ланс міг би виграти у Динамо. У поєдинку з киянами був вилучений Фредерік Дею. Ситуація ускладнилася. У складі Динамо грали Ребров і Шевченко. У них була велика команда. Українці обіграли нас з рахунком 3:1. Прикро.

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З Динамо ми могли б досягти кращого результату, але втратили кілька можливостей для взяття воріт. Втім, Ланс добре зіграв у тій Лізі чемпіонів. Ми фінішували другими, але тільки одна команда, яка посіла перше місце групі, виходила в чвертьфінал. Тоді було складніше, ніж зараз. Тим більше, це була наша перша участь в Лізі чемпіонів. У нас були хороші матчі, але гра проти Динамо стала розчаруванням. Потім, кияни зустрілися з мадридським Реалом! Це було щось неймовірне. Уявіть, якби Реал приїхав до Франції грати з Лансом!" – цитує Шміцера France Football.