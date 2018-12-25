"За Димінського Карпати чекає дно", – екс-лідер ультрас "левів" порадив власнику продати клуб

Один з колишніх лідерів ультрас Карпат Тарас Павлів пророкує "левам" падіння на дно, якщо клубом й далі керуватиме Петро Димінський.

"Коли я побачив все зсередини, як відбувається управління, то зрозумів, що там не тільки немає за що вболівати, там нема за що навіть приходити на стадіон. Можливо, якби у нас був нормальний менеджмент, я б відійшов від управління і продовжив далі вболівати, фанатіти за команду. Але я розумів, що за Димінського нас чекає тільки дно.

Думаю, Димінський неодноразово лаяв Смалійчука за те, що той відкривав рот про Лігу Європи, – екс-лідер ультрас Карпат

У Карпатах все вирішує Петро Димінський. Можливо, зараз, коли Димінський в бігах, то щось вирішити може і Смалійчук. Завжди було, що нам говорять одне, а потім на зустрічі з Петром Петровичем, в залежності від того, як йому спалося, зовсім інше.

Продати клуб – єдиний вихід. Петро Петрович після Ліги Європи і кількох вдалих сезонів втратив інтерес. Тому що ні вболівальники, ні фанати, ніхто не подякував йому за Лігу Європи. Він це сприймає як свою заслугу, адже він запросив Кононова, Кононов – футболістів і т.д. Димінський хотів визнання, а ніхто йому дякую не сказав. Ось і залишилася така образа", – сказав Павлів Tribuna.

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