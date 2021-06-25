"Нас чекає важка гра. В 1/8 фіналу легко не буває. Взяти хоча б матч Німеччина – Угорщина. За десять хвилин до кінця Німеччина вилітала.

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Команди б'ються щосили, як і повинно бути. Так що буде важко. Треба і далі грати так, як ми грали. Якщо будемо діяти з тією ж рішучістю, бажанням і сміливістю, то можемо провести відмінний матч", – цитує Марко Верратті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже завтра (26 червня) Італія зустрінеться з Австрією у поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. У 3 турі групового етапу альпійці здолали збірну України з рахунком 0:1.

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