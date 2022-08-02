"По-перше, він – патріот. Георгій не стоїть із простягнутою рукою і не просить, щоб його кудись забрали. Він цілком комфортно почувається в Динамо.

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Якщо з'явиться клуб, який йому сподобається і буде готовий зробити цікаву з фінансового погляду пропозицію киянам, то ми спілкуватимемося. Зараз ми не пропонуємо його клубам направо і наліво. Це основний воротар збірної України та Динамо.

Є клуби, які стежать за Бущаном та розглядають його кандидатуру. Це дуже великі клуби. У Георгія зараз такий статус, що він може перейти лише у топ-команду. Подивимося. Звісно, воротарська позиція специфічна. Більшість клубів дивляться на своїх вихованців та місцевий ринок", – сказав Яковенко у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, Бущан – вихованець Динамо. Минулого сезону провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 20 голів (у 8 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює кіпера у 9 млн євро.

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