toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Бенітес обійдеться англійським клубам у рекордну компенсацію – Вест Хем та Арсенал претендують на тренера

12:39 805 Читать на русском
Бенітес обійдеться англійським клубам у рекордну компенсацію – Вест Хем та Арсенал претендують на тренера
Рафаель Бенітес / фото із соцмереж

У послугах іспанського тренера Рафаеля Бенітеса зацікавлені клуби АПЛ. Втім, запросити іменитого наставника буде не так просто.

Лондонські Арсенал та Вест Хем Юнайтед проявляють інтерес до головного тренера китайського Далянь Іфань Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail.

Арнаутовіч залякує збірну України покером, а Каннаваро бере чемпіонство – яскраве завершення китайської Суперліги

За даними джерела, щоб запросити іспанського фахівця, доведеться заплатити за нього рекордні відступні для тренера, які становлять 23,5 млн євро. Раніше повідомлялося, що зарплата Бенітеса в китайському клубі становить 13,4 млн на рік.

59-річний Бенітес раніше тренував такі клуби, як Валенсія, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі, Реал і Ньюкасл. Головними досягненнями в його кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів з Ліверпулем, а також два титули чемпіона Іспанії з Валенсією.

Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді
00:08
2222
Теги
Англія Далянь Іфан Далянь Іфан Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Арсенал Арсенал Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
12
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук