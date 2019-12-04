Бенітес обійдеться англійським клубам у рекордну компенсацію – Вест Хем та Арсенал претендують на тренера

У послугах іспанського тренера Рафаеля Бенітеса зацікавлені клуби АПЛ. Втім, запросити іменитого наставника буде не так просто.

Лондонські Арсенал та Вест Хем Юнайтед проявляють інтерес до головного тренера китайського Далянь Іфань Рафаеля Бенітеса, стверджує Daily Mail.

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За даними джерела, щоб запросити іспанського фахівця, доведеться заплатити за нього рекордні відступні для тренера, які становлять 23,5 млн євро. Раніше повідомлялося, що зарплата Бенітеса в китайському клубі становить 13,4 млн на рік.

59-річний Бенітес раніше тренував такі клуби, як Валенсія, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі, Реал і Ньюкасл. Головними досягненнями в його кар'єрі є перемога в Лізі чемпіонів з Ліверпулем, а також два титули чемпіона Іспанії з Валенсією.

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