За Аллегрі вишикувалась черга з клубів АПЛ

Екс-наставник туринського Ювентуса може очолити один з клубів англійської Прем’єр-ліги.

На італійського наставника претендують відразу три клуби АПЛ: Тоттенхем, Арсенал і Манчестер Юнайтед, повідомляє Football-italia.net.

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Натомість видання Tuttosport наголошує, що найбільші шанси домовитись з Аллегрі мають манкуніанці – між клубами вже велись предметні розмови з цього приводу і коуч озвучив жорсткі вимоги щодо свого майбутнього у клубі. Зокрема, він оголосив, що вимагатиме якісної роботи на трансферному ринку у січні, аби зміцнити кілька позицій у команді.

Нагадаємо, Макс покинув Ювентус після чергового чемпіонства у Серії А.

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