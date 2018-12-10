"За 61 рік пропустив 1 домашній матч Динамо" – батьку Суркісів виповнилось 99

Батько віце-президента УЄФА Григорія Суркіса та президента Динамо Ігоря Суркіса Рахміль сьогодні святкує свій День народження.

Батько Григорія та Ігоря Суркісів Рахміль сьогодні святкує 99-річчя, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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За словами Рахміля Суркіса, за 60 років він лише одного разу пропустив домашній матч киян.

"Настрій у мене завжди хороший та оптимістичний, незалежно від моїх років. Збільшення мого віку у роках – саме по собі для мене не свято. Скоріше, це свято для моїх двох синів, їхніх сімей, моїх онуків, правнуків та усіх багаточисленних друзів. Завтра їх збереться, мабуть, близько сотні. А я ж буду просто присутнім. Зізнаюся, для мене було більшим святом 60-тиріччя мого молодшого сина Ігоря, а наступного року, якщо доживу, відкриватиму урочистий вечір, присвячений 70-річчю старшого сина Григорія. Планую застати цю подію, адже нікуди не поспішаю. Ось це, справді, для мене святкові заходи. А усе інше мене менше турбує. Щоправда, зараз у мене вже не молодіжна хода, але, коли танцюю, біль у ногах зникає.

За 61 рік, протягом яких я уболіваю за київське Динамо, я пропустив домашній матч команди лише одного разу – коли захворів на грип. Наприклад, у суботу спостерігав за грою проти Карпат у Львові по телевізору, бачив, як Циганков забив три м’ячі – ця перемога була теж справжнім святом, адже у першому колі ми вдома Карпатам поступилися", – сказав Рахміль Суркіс у коментарі офіційному сайту киян.

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