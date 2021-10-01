"З Зорею був складний матч": хавбек Роми виділив головний позитив від розгромної перемоги над луганцями
Півзахисник римлян Браян Крістанте залишився задоволений результатом матчу 2-го туру Ліги конференцій з луганцями (3:0).
"Був складний матч. В єврокубках всі такі. Ви зустрічаєтеся з сильними командами, які викладаються на повну.
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Ми могли б домогтися ще кращого результату, але головне – 3 очка. Важливо було повернутися до перемог. Було необхідно виграти в цій зустрічі, як і в найближчому матчі", – сказав Крістанте у коментарі Roma Press.
Нагадаємо, після двох турів команда Скрипника йде у Лізі конференцій без очок і посідає у турнірній таблиці групи С останню сходинку. Лідирує у квартеті Рома (6 очок), далі розташували Буде-Глімт (4 пункти) і ЦСКА Софія (1 бал).
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