Колишній тренер Ювентуса, Реала, збірної Англії та низки інших команд Фабіо Капелло розкритикував наставника Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля за надмірні емоції після перемоги над Ліверупулем.

"Я не розумію таких речей. Він працював, невелике прояв емоцій в таких ситуаціях – це нормально, але його поведінка – це занадто. З якого дива ти починаєш плакати?!" – зазначив Капелло в ефірі Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, німецький фахівець разом із Саутгемптоном здобув перемогу над Ліверпулем та розплакався, ставши на коліна.

Додамо, що "святі" щонайменше до наступного туру перемістилися на 6 сходинку АПЛ, натомість команда Клоппа залишилась першою, хоча Манчестер Юнайтед має гру в запасі.

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