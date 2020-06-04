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"З відновленням АПЛ ти не потрапиш в топ-5 кандидатів на "Золотий м'яч": Зінченко оригінально потролив Мілевського

21:18 126 Читать на русском
"З відновленням АПЛ ти не потрапиш в топ-5 кандидатів на "Золотий м'яч": Зінченко оригінально потролив Мілевського
Олександр Зінченко vs Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко пожартував над форвардом Динамо Брест Артемом Мілевським, який зізнався, що очікує на рестарт чемпіонату Англії.

"А навіщо тобі відновлення англійської Прем'єр-ліги? Так ти хоча б потрапиш в п'ятірку кандидатів на "Золотий м'яч". А з відновленням АПЛ у тебе з'явиться конкуренція – Кевін де Брюйне і так далі", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу "Міля".

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Нагадаємо, АПЛ вже визначилась із датою відновлення сезону – футбол повернеться до Туманного Альбіону 17 червня відкладеними поєдинками 28-го туру. Нагоду взяти участь у першому поєдинку після довгої перерви матиме і Олександр Зінченко – його Манчестер Сіті зіграє перенесену зустріч з Арсеналом.

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Теги
Артем Мілевський Артем Мілевський Відеоновини Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко АПЛ Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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