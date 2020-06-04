"З відновленням АПЛ ти не потрапиш в топ-5 кандидатів на "Золотий м'яч": Зінченко оригінально потролив Мілевського

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко пожартував над форвардом Динамо Брест Артемом Мілевським, який зізнався, що очікує на рестарт чемпіонату Англії.

"А навіщо тобі відновлення англійської Прем'єр-ліги? Так ти хоча б потрапиш в п'ятірку кандидатів на "Золотий м'яч". А з відновленням АПЛ у тебе з'явиться конкуренція – Кевін де Брюйне і так далі", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу "Міля".

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Нагадаємо, АПЛ вже визначилась із датою відновлення сезону – футбол повернеться до Туманного Альбіону 17 червня відкладеними поєдинками 28-го туру. Нагоду взяти участь у першому поєдинку після довгої перерви матиме і Олександр Зінченко – його Манчестер Сіті зіграє перенесену зустріч з Арсеналом.

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