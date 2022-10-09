"Був упевнений, що нам дістанеться Англія чи Франція. Група здається прийнятною, але грати потрібно з усіма. З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо традиція збережеться, це досить добре для нас, тому що під моїм керівництвом Італія ще не програвала Англії. Я не знаю, чи це його влаштовуватиме.

Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 – одна з найважчих груп для "синьо-жовтих"

З Україною будуть особливі поєдинки, у них багато емоцій. Крім того, українці мають хорошу збірну. З Північною Македонією у нас був один із тих матчів, які іноді трапляються. Те, що сталося, доводить, що у всіх зустрічах, навіть найпростіших, потрібно грати до кінця», – зазначив Манчіні.

Нагадаємо, збірна Італії у відборі на Євро-2024 зіграє у групі С. Суперниками "Скуадри Адзурри" стануть Англія, яку команда Манчіні обіграла у фіналі Євро-2020, Північна Македонія, якій програла у кваліфікації на ЧС-20222, а також Україна та Мальта.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи