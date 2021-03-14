"У першому таймі більше оборонялися. Розраховували на швидкість наших флангових гравців, хотіли грати у простір. Дещо вдавалося, створили кілька моментів в таких атаках. Звичайно, перевага була у Шахтаря. Гол з розряду – хто шукає, той завжди знайде. З цим пенальті, VAR і так далі.

Шахтар – Десна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

На другий тайм вийшли, змінили малюнок гри. Дещо вдавалося. Деякий відрізок часу мали перевагу, створювали моменти. Потім був другий м'яч в наші ворота. Бразильці піймали кураж, отримували кайф від своєї гри і доставляли його вболівальникам. У другому таймі більше зустрічали на чужій половині поля, пресингували.

Чи перший гол деморалізував команду? Напевне, ні. Все-таки на другий тайм ми вийшли і грали в футбол. А після другого м'яча є питання щодо подальших дій.

Що з Пастом? Травма гомілкостопу. Невдало підвернув ногу. Потрібно робити знімок", – розповів Рябоконь в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зауважимо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар посідає друге місце. Десна на 4-й позиції.

Шахтар розгромив Десну дублями Тете та Соломона і продовжив переслідування Динамо