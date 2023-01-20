"Останнім часом у нас були трохи інші умови співпраці. Наскільки я знаю, зараз із тренерського штабу Петракова нікого не залишилось на контракті в УАФ. У мене також немає контракту.

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Петраков не запрошував до збірної Вірменії? Ні. Поки що ніхто не дзвонив. Я навіть не знаю, хто увійде до його тренерського штабу у Вірменії. Якщо надійде запрошення, то буду оцінювати і думати. Багато чого буде залежати від умов праці та цілей команди", – розповів Кампомар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України майже півтора року. Нещодавно 65-річний тренер очолив збірну Вірменії.

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