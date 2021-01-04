"У першому турі ми програли Десні. Почали ту гру ми непогано, але в підсумку сил нашим хлопцям не вистачило. Потім поступилися Маріуполю.

Скрипник озвучив плани Зорі під час зимової паузи

Не сказав би, що це був найважчий період Ми зазнали поразки від молодої команди. У третьому турі ми приймали вдома Шахтар (2:2). І це те, що нам потрібно було в той момент. Подразник у нас був найсерйозніший. Те, що нам протистояв чемпіон України, сильний суперник, мене заспокоїло. Ми зіграли в той футбол, в який хотіли зіграти. З того дня ми не програвали в Прем'єр-лізі. Думаю, що третя гра сезону, з Шахтарем, була відправною точкою для нас в поточній першості України", – запевнив Скрипник у інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, на зимову паузу луганці пішли на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 очок і серію з трьох перемог поспіль.

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