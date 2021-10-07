"Наш чемпіонат вийшов на новий рівень, і я дуже цьому радий. Люди вітають тебе, коли ти повертаєшся в цю лігу. Раніше було не так. Дякувати варто ПСЖ – це не ворог, а суперник, давайте не будемо плутати. З такими гравцями, як Ліонель Мессі і Серхіо Рамос, Ліга 1 розквітнула. Марсель теж почав новий цикл з Хорхе Сампаолі, там багато новачків. І про Ліон давайте не будемо забувати. Чемпіонат рухається в правильному напрямку. Сподіваюся, це мотивує молодь залишатися, а не їхати.

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Я жодного разу не вигравав у протистояннях з Мессі (загалом Рамі протистояв Лео у 12 матчах, – прим.)? Так, я жодного разу не вигравав, але було три нічиї, плюс у мене 4 або 5 його футболок. Найприкріше – Севілья обіграла Барселону 2:1, коли я був травмований.

Але 12 матчів... Він був дуже хороший. Мессі весь час опинявся у мене за спиною, поза грою, потім повільно повертався, доходив до середини поля, знову починав рух вперед і обігрувався з Педро. Це було вражаюче. Зараз він у більшій мірі став плеймейкером, тому захисникам стало простіше, можна вичікувати. Не думаю, що він здатний на такі слаломні ривки, як раніше", – розповів Рамі у інтерв'ю офіційному сайту Ліги 1.

Нагадаємо, ПСЖ провів гучну трансферну кампанію влітку 2021 року, підписавши Серхіо Рамоса, Мессі, Хакімі, Вейналдума та Доннарумму.

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