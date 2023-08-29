"На мій погляд, не має права помічник тренера, чи будь-хто, коли жінка судить, кричати на її адресу образливі слова. Але ви бачите, що в суддівстві у нас робиться. Якщо навіть Роман Григорчук видав щодо цього цілу тираду... Виходить, не один Вернидуб не любить програвати.

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Одне діло, коли це по-людськи, так, як повинно бути: програв, потиснув колезі руку і пішов. А коли твою команду відверто вбивають, то є невдоволення. Приклади: Григорчук, Ротань... З таким суддівством ми можемо докотитися до того, що скоро будуть морди бити прямо на полі", – сказав Вернидуб у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Кривбас після 5-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на п'ятій сходинці, набравши 8 очок.

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