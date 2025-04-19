– Чи тримав у голові, що не можна отримати картку?

– Звісно, тримав. Ми говорили із тренером про це, всі розуміли, який у нас наступний матч. Але якби сьогодні не було перемоги, можливо, і в матчі з Шахтарем було б тяжче психологічно. Та звісно, я тримав у голові, щоб не отримати якусь дурну картку за розмови, але в єдиноборствах старався викладатися на повну.

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– Був дуже важкий перший тайм, Динамо вже не вперше стартові 30 хвилин так розкачується. З чим це повʼязано? Придивляєтесь до суперника?

– Та не те щоб придивляємось. В Оболоні мені сподобалась гра – вони дуже компактно оборонялися. І проти Динамо командам не треба додаткової мотивації. Тим паче, київське дербі – хлопці виходять і вмотивовані проти нас грати. Так, всі чекають, що Динамо повинно там 4:0 заганяти, і нам би так хотілося. Але давайте дивитися на реалії в нашій країні і на сьогоднішній день. Ми не програли жодної гри, у нас є ціль, і ми до неї йдемо.

– Що Олександр Шовковський сказав у перерві, що так пожвавилась гра у другому таймі?ʼ

– Розмова була більш психологічна. Там деякі речі підкорегували, повинні були ми грати трохи по-іншому – і в центрі по-іншому. Може, і сонце трохи сіло, ми трохи до суперника придивились краще, плюс забили швидкий мʼяч – багато факторів було, – цитує Кабаєва телеграм-канал Динамівець.

Нагадаємо, наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 63 очки.

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