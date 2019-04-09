toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

"З Шахтарем би не було шансів": захисник Інгульця Ковальов – про жеребкування Кубка України

07:30 630 Читать на русском
"З Шахтарем би не було шансів": захисник Інгульця Ковальов – про жеребкування Кубка України
Максим Ковальов (ліворуч) / ФК Зірка

Захисник Інгульця Максим Ковальов прокоментував підсумки жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

"По правді кажучи, не хотілося бачити Шахтар. Адже ми прекрасно розуміємо, у нас не було б шансів. А з луганцями можна змагатися. Деяких хлопців знаю особисто, а з Каменюкою і Чайковським взагалі разом грали.

Шахтар зіграє з СК-Дніпро-1, Зоря буде протистояти Інгульцю – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Як каже наш тренер Сергій Лавриненко, до будь-якої зустрічі шанси команд 50 на 50. Фаворити – вони тільки на папері, а найсильнішого визначає лише гра. Будемо прагнути до того, щоб грати в фіналі. Кожен з хлопців в душі мріє про це", – цитує Ковальова FootBoom.

"Боже, пошли тренера, який зробить щось з Гармашем": реакція соцмереж на Шахтар – Динамо у Кубку України

Теги
Кубок України Шахтар Шахтар СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Інгулець Інгулець Максим Ковальов Максим Ковальов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
29
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук