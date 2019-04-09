"З Шахтарем би не було шансів": захисник Інгульця Ковальов – про жеребкування Кубка України

Захисник Інгульця Максим Ковальов прокоментував підсумки жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

"По правді кажучи, не хотілося бачити Шахтар. Адже ми прекрасно розуміємо, у нас не було б шансів. А з луганцями можна змагатися. Деяких хлопців знаю особисто, а з Каменюкою і Чайковським взагалі разом грали.

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Як каже наш тренер Сергій Лавриненко, до будь-якої зустрічі шанси команд 50 на 50. Фаворити – вони тільки на папері, а найсильнішого визначає лише гра. Будемо прагнути до того, щоб грати в фіналі. Кожен з хлопців в душі мріє про це", – цитує Ковальова FootBoom.

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