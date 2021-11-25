"На нас чекає важкий матч. Ми постараємось налаштуватися на максимум. Дивитимемося вже на полі і розраховуватимемо на позитивний хід матчу.

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А щодо парелельного матчу у групі (між Буде-Глімт і ЦСКА Софія, – прим.)... Ми дивимося від гри до гри, як каже тренер. Зробимо все, що залежить від нас, а там вже буде інший розклад речей", – цитує Цвєка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря сьогодні, 25 листопада, проведе виїзний поєдинок Ліги конференцій проти Роми. Початок зустрічі о 22:00.

Рома – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій