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З різних куточків Землі: Гельзін анонсував інтернаціональний перегляд в Олімпіку

18:58 244 Читать на русском
З різних куточків Землі: Гельзін анонсував інтернаціональний перегляд в Олімпіку
Владислав Гельзін / ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що клуб переглядатиме футболістів з 4 країн.

"Цього літа у нас на перегляді буде дуже багато іноземців. Приїдуть футболісти з Ізраїлю, Сенегалу, Нігерії, Бразилії. Їх зручніше прийняти в Україні, ніж десь за кордоном. І дешевше.

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День перебування футболіста в Туреччині коштує мінімум 50 євро. 35 осіб – це вже 20 тисяч тільки за перебування. Плюс майже десять тисяч євро за переліт. А якщо вибирати не Туреччину, а Австрії або Швейцарії, то всі витрати збільшуються в три рази", – цитує Гельзіна Експрес.

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