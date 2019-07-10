З різних куточків Землі: Гельзін анонсував інтернаціональний перегляд в Олімпіку

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що клуб переглядатиме футболістів з 4 країн.

"Цього літа у нас на перегляді буде дуже багато іноземців. Приїдуть футболісти з Ізраїлю, Сенегалу, Нігерії, Бразилії. Їх зручніше прийняти в Україні, ніж десь за кордоном. І дешевше.

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День перебування футболіста в Туреччині коштує мінімум 50 євро. 35 осіб – це вже 20 тисяч тільки за перебування. Плюс майже десять тисяч євро за переліт. А якщо вибирати не Туреччину, а Австрії або Швейцарії, то всі витрати збільшуються в три рази", – цитує Гельзіна Експрес.

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