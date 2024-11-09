"Звичайно, емоції були позитивні. Дуже задоволений цим і дуже вже чекаю нагоди потрапити до табору збірної. Про виклик мені повідомив адміністратор національної команди. Зараз готуюся до чергового матчу в клубі та чекаю поїздки до національної команди.

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Чи спілкувався з Ребровим? Ще ні. Напевно, це відбудеться вже безпосередньо, коли приїду до збірної.

Грузія та Албанія? Проти будь-якої збірної важко грати, адже туди потрапляють найкращі гравці своїх країн. Наша справа – підготуватися якомога сильніше та продемонструвати свою найкращу гру. Так, усі знають лідерів наших суперників, але я не буду нікого виокремлювати. Коли граєш за збірну, маєш подвійну мотивацію, і кожен виходить на поле з віддачею не на 100, а на 200 відсотків. Маємо бути сконцентрованими на собі та грати у свій футбол", – сказав Ярмолюк у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

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