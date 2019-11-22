"З поверненням, Жозе!" – Клопп привітав Моурінью з призначенням у Тоттенхем

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми думками щодо зміни головного тренера у лондонському Тоттенхемі.

"З поверненням, Жозе! Приємно, що він повернувся. Моурінью був у відчаї, ви могли бачити це, коли він не працював.

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З іншого боку, що стосується Почеттіно, це показує, як швидко все змінюється. П'ять місяців тому ми з ним грали у фіналі Ліги чемпіонів, а тепер він у відпустці.

Маурісіо зараз може насолоджуватися цим. Він виконав блискучу роботу в Тоттенхемі і був чудовим тренером для цієї команди. Мені дуже сподобалися матчі, в яких ми грали один проти одного. Коли я вперше почув новину про його звільнення, я не міг у це повірити. Його відпочинок не триватиме довго, незабаром він повернеться", – цитує Клоппа ВВС.

Зазначимо, що свій перший матч на посаді головного тренера Тоттенхема Моурінью проведе у суботу, 23-го листопада. Суперником "шпор" буде Вест Хем.

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