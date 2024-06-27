"Я щасливий приєднатися до динамівської родини. Сподіваюся, що принесу велику користь команді. Вже не можу дочекатися першого тренування з новими одноклубниками.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського захисника

Динамо – це грандіозний клуб з великими амбіціями і для мене честь, що мене сюди запросили. Готовий своїм характером та вміннями принести користь новій команді та повернути золото до Києва. До того ж ми маємо досягти хороших результатів на євроарені.

Чув про Динамо з дитинства через виступи в єврокубках: впевнений, що в такій команді зможу прогресувати, як футболіст. Але це не одне із моїх головних побажань. Тому що хочу закріпитися тут і зіграти якомога більше матчів у футболці киян.

Динамо – це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені, зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів. Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони.

Чому вибрав 28 номер на спині? Ця цифра важлива для мене. Саме в цей день народилася моя дитина.

Я з перших хвилин у Києві я закохався в це місто. Хочу знайти вільний час, щоби познайомитися з ним більше. Можу сказати, що ці декілька днів, що я провів в Україні – мені все дуже сподобалося. Обіцяю вболівальникам, що вас не підведу", – цитує Себальйоса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, футболіст належить бразильській Форталезі. Сторони підписали договір про оренду 23-річного колумбійця до кінця 2024 року – кияни матимуть першочергове право викупу Себальоса.

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