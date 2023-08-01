"Очікуємо на дуже важкий матч. Першу зустріч ми програли 1:3. Тепер будемо грати у гостях проти команди, яка буде діяти за підтримки рідних трибун. Але це Ліга чемпіонів, і нам потрібно створити маленьке диво та віддати усі сили, щоб пройти до наступного раунду.

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У складі Панатінаїкоса багато досвідчених гравців, які пограли в хороших чемпіонатах, тому це сильна команда.

Щодо першого матчу, то ми пропустили швидкий гол і це пішло не по нашому плану. Плюс перший тайм ми зіграли не дуже добре. Після перерви ми, хоч і пропустили два м'ячі, але грали набагато краще.

Вважаю, що якщо ми будемо грати так, як у другому таймі минулого матчу, й при цьому усунемо помилки, то результат буде за нами", – сказав Піхальонок на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, повторна дуель з греками відбудеться вже сьогодні, 1 серпня, о 20:30. Перша гра завершилася поразкою дніпрян 1:3.

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